AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 148,98 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 148,98 USD. Bei 149,43 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 148,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.431.230 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 227,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 81,11 USD. Mit einem Kursverlust von 45,56 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,47 Mrd. USD – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,51 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

