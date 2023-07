AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 115,38 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 12:04 Uhr 1,3 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.282 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 52,70 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.887,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.353,00 USD.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Cathie Wood wirft reihenweise Tesla-Aktien aus dem Depot - auf welche Unternehmen die ARK Invest-Chefin nun setzt

Socionext-Aktie mit Kursvervielfachung seit Börsengang: KI-Trend beflügelt japanisches Halbleiter-Unternehmen

NVIDIA-Aktie & andere NASDAQ-KI-Halbleiteraktien schwächer: US-Bann für KI-Chipexporte nach China?