AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 114,58 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 114,58 USD zu. Bei 116,73 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.187.916 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 15,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 54,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 109,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,07 Prozent auf 5.353,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.887,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

