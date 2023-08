AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Donnerstagvormittag an

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 100,28 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 100,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 100,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,22 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.407 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 123,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 18,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 1,13 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.359,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.887,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

