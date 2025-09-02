DAX23.569 +0,4%ESt505.322 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.178 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

03.09.25 16:10 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 163,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
139,66 EUR 0,70 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 163,07 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 163,32 USD zu. Bei 161,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.215.099 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,45 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 53,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach negativem Marvell-Ausblick im Ausverkauf

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen