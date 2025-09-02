AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 163,07 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 163,07 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 163,32 USD zu. Bei 161,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.215.099 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,45 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 53,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach negativem Marvell-Ausblick im Ausverkauf

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen