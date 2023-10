AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 102,92 USD.

Werte in diesem Artikel

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 102,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.598 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 29,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 54,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 46,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.359,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.550,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,18 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Chip-Mangel in China: NASDAQ-Größe Intel kann von massiver Nachfrage profitieren

NVIDIA-Aktie höher: Bisher keine offizielle Untersuchung zu NVIDIAs Dominanz bei KI-Chips eingeleitet

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne