AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Dienstagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 98,03 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:12 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 98,03 EUR abwärts. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 98,03 EUR. Bei 98,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 853 Aktien.

Am 13.06.2023 markierte das Papier bei 123,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,21 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,31 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 6.550,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Chip-Mangel in China: NASDAQ-Größe Intel kann von massiver Nachfrage profitieren

NVIDIA-Aktie höher: Bisher keine offizielle Untersuchung zu NVIDIAs Dominanz bei KI-Chips eingeleitet

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne