AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 169,71 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 169,71 USD. Bei 170,59 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 168,89 USD nach. Bei 170,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.345.086 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 186,64 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,93 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie verdient. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,85 USD je Aktie belaufen.

