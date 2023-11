AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,9 Prozent auf 110,99 USD.

Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 111,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 22.967.048 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,04 USD am 04.11.2022. Mit Abgaben von 47,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.565,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

