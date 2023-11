AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 107,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 107,37 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.348 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,70 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,04 USD am 04.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,94 Prozent.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.565,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Börse New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

AMD-Aktie zieht an der NASDAQ dennoch kräftig an: Umsatzprognose von AMD enttäuscht - auch NVIDIA-Aktie gefragt