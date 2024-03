AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) büßt am Montagmittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 202,00 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 202,00 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.474 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 202,72 USD markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,52 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 61,13 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 172,50 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.168,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

