AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 187,48 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 187,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 188,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 187,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.978 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 60,88 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 6.168,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.599,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,69 USD je Aktie aus.

