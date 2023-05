AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Vormittag schwächer

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 73,50 EUR. Bei 73,41 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.388 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 28,08 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,55 EUR ab. Mit Abgaben von 29,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.353,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.826,00 USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

