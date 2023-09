AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 109,10 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 109,10 USD abwärts. Bei 106,61 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 54.856.148 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 17,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 54,58 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 99,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 5.359,00 USD in den Büchern – ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6.550,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 vorlegen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

