AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 100,73 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 100,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 101,42 USD. Bei 100,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.177.974 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,86 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 54,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.359,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

