AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,24 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 165,24 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 165,98 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 165,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 8.770 Stück.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 71,31 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.168,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.599,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain