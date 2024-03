AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 201,30 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 201,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 365.984 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 211,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 78,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,00 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 172,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.168,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.599,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,69 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

