AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 169,71 USD.

Um 15:53 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 169,71 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 170,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 168,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2.298.196 Stück.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 227,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 81,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,26 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6.168,00 USD gegenüber 5.599,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,70 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

