AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,08 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 116,08 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 117,66 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 116,10 USD. Bisher wurden heute 12.484.435 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,82 USD) erklomm das Papier am 14.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 112,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 02.05.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.353,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,86 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

