AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Abend aus AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 151,38 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 151,38 USD abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 150,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,00 USD. Bisher wurden heute 13.160.498 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,29 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 97,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,84 Mrd. USD umgesetzt.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

