AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 98,99 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,99 EUR an der Tafel. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 98,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 98,55 EUR. Bei 98,67 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.470 Stück gehandelt.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 19,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (56,55 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 42,87 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.550,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

