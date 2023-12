AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 117,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,8 Prozent auf 117,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 22.998 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 132,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,05 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 48,93 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.800,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.565,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

