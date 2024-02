AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag fester

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 174,91 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 174,91 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.357 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,92 USD. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Gewinne von 5,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 205,00 USD.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 6.168,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

