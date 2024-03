AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 209,07 USD nach oben.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 209,07 USD. Zuletzt wechselten 134.658 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,01 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. 0,93 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,52 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 62,45 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 172,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.168,00 USD im Vergleich zu 5.599,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

