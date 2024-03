AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 190,98 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 190,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 191,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.371 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,35 EUR am 04.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 61,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.168,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.599,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

