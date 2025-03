AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 99,90 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 99,90 USD abwärts. Bei 98,67 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 99,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 820.205 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 127,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 95,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Abschläge von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 160,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,66 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 4,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

