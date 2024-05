AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) legt am Nachmittag zu

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 154,65 USD nach oben.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 154,65 USD. Bei 154,66 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.196.511 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.05.2023 auf bis zu 84,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 82,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 5,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

