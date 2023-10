AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 102,17 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,17 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 102,07 USD. Mit einem Wert von 102,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 11.351.584 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 132,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 54,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 46,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 5.359,00 USD, gegenüber 6.550,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,18 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

