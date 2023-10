AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Vormittag

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 97,49 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:10 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 97,49 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 97,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,57 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 821 Stück gehandelt.

Am 13.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 26,91 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 56,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 41,99 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.359,00 USD – eine Minderung von 18,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.550,00 USD eingefahren.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

