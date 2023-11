AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten schaut sich Ingmar Königshofen heute im Online-Seminar an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten hat der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading parat!

Um 18 Uhr geht's los: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Microsoft vs. Apple, Technologiewechsel im Chipmarkt, News zu Meta, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, PayPal, GM, Okta und Co. - Calling USA

Intel-Aktie zieht an der NASDAQ an: Intel überrascht mit Ergebnis und Ausblick positiv

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie im Plus: NVIDIA will Intel offenbar mit eigenen PC-Prozessoren angreifen

AMD-Aktie zieht an der NASDAQ dennoch kräftig an: Umsatzprognose von AMD enttäuscht

Apple MacBook Pro 14 (Late 2023) Review: A Good Choice at the Higher Price - CNET

Handel in New York: Dow Jones beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels im Plus

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute im Fokus

Siemens will offenbar Preisabschlag für Indien-Tochter durchsetzen. JPMorgan nimmt Birkenstock in Bewertung auf. SAP, Schwarz-Gruppe & Co. als Unterstützer: KI-Start-up Aleph Alpha erhält halbe Milliarde von Investoren. Verwaltungsgericht Berlin verhandelt über Kaufvorhaben für Shell-Anteil an PCK. Couche-Tard darf Total-Tankstellen in Deutschland kaufen.