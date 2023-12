AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Nvidia sees Huawei as formidable AI chipmaking rival, CEO says

Apple moves towards India-made iPhone batteries in push away from China

Heute im Fokus

EVOTEC-Partner erhält Marktzulassung in China für Mittel gegen Schlafstörungen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. British American Tobacco bestätigt Ausblick. Lufthansa-Werbung in England verboten. HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik. Mercks MS-Hoffnungsträger Evobrutinib scheitert in entscheidenden Phase-III-Studien zur MS-Behandlung.