AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 168,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 57.967 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,92 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.02.2023 (75,92 USD). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 54,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.168,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Börse New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell

NYSE-Handel: Anleger lassen S&P 500 steigen