AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag billiger

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 155,30 EUR abwärts.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 155,30 EUR ab. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 155,02 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,02 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.334 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 170,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,31 EUR am 22.02.2023. Abschläge von 54,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.168,00 USD im Vergleich zu 5.599,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

