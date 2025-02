AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 109,59 USD. Bei 108,69 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 109,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.341.521 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 107,40 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,50 USD ab. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 2,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 160,00 USD angegeben.

Am 04.02.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,66 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,75 USD je Aktie belaufen.

