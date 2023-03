AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag leichter

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 80,80 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 80,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.812.498 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,66 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 35,70 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD ab. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 48,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5.599,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.826,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent gesteigert.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Intel, Samsung, NVIDIA & Co.: Die zehn größten Chiphersteller der Welt

Tesla, Alibaba, GameStop und Co: Diese Aktien kamen Shortseller besonders teuer zu stehen

Jim Cramers Top-Aktien für 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com