AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 209,44 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 209,44 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 208,93 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.664.829 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 214,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,52 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,70 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

