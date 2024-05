AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 155,60 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 155,60 USD nach. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 155,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 156,48 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.128.626 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 227,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 46,07 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 89,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 42,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,50 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 5,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

