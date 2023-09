AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag schwächer

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 101,26 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:13 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 101,26 EUR. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 100,82 EUR ein. Bei 101,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3.640 Aktien.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,72 EUR an. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 22,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 44,15 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00 USD an.

Am 01.08.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.359,00 USD in den Büchern – ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6.550,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

