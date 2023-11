AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 111,31 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 11:50 Uhr um 0,4 Prozent auf 111,31 USD nach. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.010 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD an. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 16,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.800,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.565,00 USD eingefahren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,62 USD je Aktie belaufen.

