AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,9 Prozent auf 121,34 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 121,34 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,16 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,79 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.036.105 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 9,46 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 60,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 102,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.800,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5.565,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingefahren

Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone

Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt zum Start ab