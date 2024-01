AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 126,20 EUR.

Um 09:18 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 126,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 126,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 126,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.734 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 135,80 EUR. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 7,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 57,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 54,75 Prozent wieder erreichen.

Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.565,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.800,00 USD ausgewiesen.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag