AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 158,68 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 158,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 159,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 158,44 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.512 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 170,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 30.01.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.168,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

