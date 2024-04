AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Nachmittag

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 167,98 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 167,98 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 166,85 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.457.170 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 81,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,77 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Am 30.01.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.168,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

