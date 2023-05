AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 81,61 EUR zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 81,88 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 80,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.369 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,15 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 02.05.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 1,13 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5.353,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

