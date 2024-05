AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 154,95 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 154,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 155,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,50 USD. Zuletzt wechselten 1.021.533 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 93,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 39,90 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,50 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,47 Mrd. USD im Vergleich zu 5,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

