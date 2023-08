AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 113,21 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 113,21 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 112,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.432.753 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,82 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 17,32 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,00 USD an.

Am 01.08.2023 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD im Vergleich zu 6.550,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

