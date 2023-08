AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 105,58 EUR.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 105,58 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 105,24 EUR. Bei 105,92 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.091 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 123,72 EUR. 17,18 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 56,55 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,44 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.359,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.550,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

