AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 108,93 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,2 Prozent auf 108,93 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 109,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 107,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.039.340 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 54,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,18 Prozent auf 5.359,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.550,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 2,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

