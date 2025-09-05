DAX23.741 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.358 -0,1%Nas21.828 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.631 +1,3%
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Aktie im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag in Rot

08.09.25 16:10 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 149,83 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
127,60 EUR -1,86 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 149,83 USD. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 149,24 USD. Bei 151,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.549.475 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 186,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 24,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 95,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,69 Mrd. USD im Vergleich zu 5,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
