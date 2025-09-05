AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend kaum bewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 151,23 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 151,23 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 152,63 USD an. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 149,24 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.540.103 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,41 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 7,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,71 Prozent gesteigert.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 USD je Aktie.

